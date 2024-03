Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Brockzetel - Ortstafel gestohlen

Upgant-Schott - Einfamilienhaus in Vollbrand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Im Landreiterweg in Aurich ist die Ortstafel "Brockzetel" gestohlen worden. Festgestellt wurde der Diebstahl am 25. März. Die Tat selbst liegt aber vermutlich bereits einige Tage zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Brandgeschehen

In Upgant-Schott ist am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Brand geraten. Um kurz nach 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Das Einfamilienhaus in der Straße Mühlenloog brannte bis auf die Grundmauern nieder. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Fünf Personen erlitten eine Rauchgasinoxikation, darunter zwei Jugendliche, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Die weiteren drei Personen im Alter zwischen 59 und 61 Jahren wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die umliegenden Ortsfeuerwehren mit über 100 Kräften, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt sowie Mitarbeiter des DRK, des Bauhofs, des örtlichen Energieversorgers und der Unteren Wasserbehörde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell