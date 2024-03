Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfall im Kreuzungsbereich

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstag sind in Wiesmoor zwei Autos zusammengestoßen. Eine 82-jähriger Fiat-Fahrerin fuhr gegen 11.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Voßbarg. Im Kreuzungsbereich zum Neuen Weg missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Rot zeigende Lichtzeichenanlage. Sie stieß mit einer von links kommenden 64-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, als diese die Hauptstraße in Richtung Neuer Weg überquerte. Die 82-jährige Fiat-Fahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Unfallflucht

In Wiesmoor entfernte sich am Dienstag ein Unfallverursacher unerlaubt. Der unbekannte Autofahrer stieß in der Zeit von 13.45 Uhr bis 17.30 Uhr gegen das Heck eines schwarzen Ford Ranger. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in einer Parkbucht in der Kastanienstraße auf Höhe der Polizeidienststelle abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell