Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Dienstag kam es in Neuharlingersiel zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß gegen 17.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Straße Otzumer Balje gegen das Heck eines grauen BMW. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und fuhr Richtung Kreisel davon. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell