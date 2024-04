Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Siemensstraße. Dort war ein Kinder-Fahrradanhänger in Brand geraten, der im Treppenhaus zwischen dem zweiten und dem dritten Stock abgestellt war. Das Feuer war noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Bewohnern gelöscht worden. Eine 52-jährige Hausbewohnerin und ein 28-jähriger Besucher aus Dortmund wurden von Rettungskräften mit leichten Rauchgasintoxikationen in Krankenhäuser gebracht. Der durch den Brand im Treppenhaus entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) auf 25.000 Euro. Das Haus blieb aber bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass der Fahrradanhänger mutwillig in Brand gesetzt worden war. Kurz vor Ausbruch des Feuers war im Haus ein unbekannter Mann gesehen worden, der mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Es soll sich um einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur, gebräunter Haut und einer schwarzen Sonnenbrille gehandelt haben, der lange schwarze Haare zum Dutt gebunden hatte und schwarz gekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu dem Brand oder auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

