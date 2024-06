POL-LB: Ludwigsburg: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagabend (07.06.2024) und Montagmorgen (09.06.204) suchten noch unbekannte Täter eine Schule im Murkenbachweg in Böblingen heim. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Schule gelangten die Täter in einen Klassenraum. Von diesem aus versuchten sie eine weitere Türe, die in das Schulgebäude führt, aufzuhebeln, was ihnen jedoch mutmaßlich misslang. Daraufhin ergriffen sie die ...

mehr