Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend (07.06.2024) und Montagmorgen (09.06.204) suchten noch unbekannte Täter eine Schule im Murkenbachweg in Böblingen heim. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Schule gelangten die Täter in einen Klassenraum. Von diesem aus versuchten sie eine weitere Türe, die in das Schulgebäude führt, aufzuhebeln, was ihnen jedoch mutmaßlich misslang. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Ob sie hierbei Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

