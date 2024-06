Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (08.06.2024) 19:00 Uhr und Sonntag (09.06.2024) 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Amselweg in Gerlingen. Die Unbekannten durchwühlten die gesamte Wohnung im Wohnhaus und entwendeten mehrere Goldmünzen, einen Laptop, eine Kamera mit zugehörigen Objektiven sowie ein hochwertiges Schreibset. Der durch das Eindringen entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 8000 Euro belaufen, der Wert des Diebesgutes wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 94490 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell