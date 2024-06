Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 08.06.2024, kam es in Bietigheim-Bissingen gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, zu dem das Polizeirevier Bietigheim Zeugen sucht. Der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die Besigheimer Straße, von der B27 her kommend, in Richtung Innenstadt und bog an der Einmündung der Talstraße links ab. Ihm entgegen fuhr eine Dame mit einem dunkelgrauen VW Touran in Richtung Besigheim. Während des Abbiegevorgangs streifte der linke Außenspiegel des Touran den Bus im hinteren, linken Bereich. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Dame im VW Touran entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142/4050 oder per Mail (bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de) entgegen.

