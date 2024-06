Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Heimsheim: 55-jähriger Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 55 Jahre alter Motorradlenker am Samstag (08.06.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf der Bundesautobahn 8 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 55-Jährige war gegen 21.35 Uhr zwischen in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen kurz vor der Autobahnausfahrt Heimsheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer touchierte zunächst einen Randstein, geriet auf den Grünstreifen und stürzte schließlich über die Leitplanke. An dem Zweirad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

