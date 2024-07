Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Personenschaden (21.07.2024)

Am Samstagmorgen, 20.07.2024 gegen 07:53 Uhr, ereignete sich in Bräunlingen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Eine 59-jährige Autofahrerin bog von einem Parkplatz in Richtung Dögginger Straße ab und übersah hierbei einen 70-jährigen Radfahrer auf einem kreuzenden Radweg. Der Radfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein um eine Kollision zu vermeiden, stürzte jedoch und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Er wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verlegt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

