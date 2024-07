Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Friedingen/Landkreis Konstanz) Brand eines Mehrfamilienhauses (21.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonntag, 21.07.2024 um 08:00 Uhr nach Friedingen in die Böhringer Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen bereits die an die Außenfassade angesetzten hölzernen Balkone über zwei Stockwerke in Vollbrand. Alle 11 Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es im Balkonbereich der Erdgeschosswohnung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch, welcher sich nach oben über die Balkonbebauung und die Fassade bis in den Dachstuhl (3. OG) fortsetzte. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern, musste für Löscharbeiten aber Teile des Dachs öffnen. In der Erdgeschoßwohnung zerbarsten aufgrund der Hitzeeinwirkung die Fensterscheiben, die angrenzenden Wohnräume wurden durch Rauch und Feuereinwirkung teilweise beschädigt. Eine Ausweitung des Brandes in den Innenbereich der Wohnungen konnte die Feuerwehr verhindern. Ein 37-jähriger Bewohner des Gebäudes sowie eine 38-Jährige sowie ihre 4-jährige Tochter kam fürsorglich aufgrund des Verdachts einer Rauchgaseinatmung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Ursache des Brandausbruchs wurden die Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Singen und der Kriminalpolizei eingeleitet. Der Sachschaden liegt bei etwa 150.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die angrenzenden Straßen für den Verkehr gesperrt werden. (Die Nachlöscharbeiten dauern vermutlich bis 13:00 Uhr an)

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell