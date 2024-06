Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw macht einen Sonntagsausflug "ins Grüne"

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Mehrere Verkehrsteilnehmer staunten am Sonntag, 16.06.2024, nicht schlecht, als sie in der Steuerwalder Straße in der Mittagszeit einen Pkw wahrnahmen, der in Höhe der Hermann-Nohl-Schule auf dem stadteinwärts führenden Fahrstreifen augenscheinlich rückwärts in Richtung Norden fuhr. Der Pkw querte gegen 12.10 Uhr die Einmündung der Umgehungsstraße/B6 und kam nach Überfahren eines Verkehrszeichens auf einer Verkehrsinsel schließlich auf einer Rasenfläche nördlich der Einmündung zum Stehen. Die hinzueilenden Verkehrsteilnehmer staunten nicht schlecht, als sie an das dort verweilende Auto herantraten, jedoch keine Person in dem selbigen feststellen konnten. Es stellte sich heraus, dass die 41-jährige Fahrzeughalterin aus Hildesheim ihren Pkw in Höhe der Schule abgestellt und diesen offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte. So machte sich der Pkw auf einer leicht abschüssigen Strecke von etwa 150 Metern selbstständig, bevor er im Grünen zum Stehen kam. Andere Pkw haben sich glücklicherweise nicht an dem Ausflug beteiligt. Die Halterin wurde verwarnt und wird zukünftig ihr Fahrzeug sicherlich noch besser gegen Wegrollen sichern.

