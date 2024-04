Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche in Wiesbaden +++ Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus heimgesucht, Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße, Augustastraße und Wilhelm-Kalle-Straße, Dienstag, 16.04.2024, 7.45 Uhr bis 19.30 Uhr

(mb)Am Dienstag trieben Wohnungseinbrecher tagsüber an drei Objekten in Wiesbaden ihr Unwesen.

Zwischen 7:45 Uhr und 19:00 Uhr suchten die Täter eine Penthousewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Augustastraße heim. Dabei gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen und hebelten die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnung. Mit ihrer Beute von 100 Euro entkamen sie unerkannt und hinterließen ungefähr 700 Euro Sachschaden. In gleicher Manier wurde auch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhlem-Kalle-Straße zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr angegangen. Hierbei erbeuteten die Langfinger ein Wertgelass, dessen Wert weit unter dem entstandenen Sachschaden von knapp 400 Euro liegt. In der Gustav-Freytag-Straße gelangten die Unbekannten zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr auf das mit Zaun umfriedete Grundstück und versuchten die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Da die Tür aber standhielt, verließen sie unverrichteter Dinge den Tatort. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. In Gewerbe eingebrochen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 16.04.2024, bis Mittwoch, 17.04.2024, 8.25 Uhr

(mb)Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wiesbaden gewerbliche Räumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht.

Unbekannte Täter traten im Schutze der Nacht an das frei zugängliche Mehrfamilienhaus am Kaiser-Friedrich-Ring heran und drückten den Rollladen des im Erdgeschoss ansässigen Gewerbes hoch. Nun beschädigten sie die Fensterscheibe und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht sicher gesagt werden. Im Anschluss an die Tat gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrzeuge angegangen,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Otto-Wels-Straße, Büdingenstraße, Saarstraße Montag, 15.04.2024, 18.00 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 23.20 Uhr

(mb)In den vergangenen beiden Tagen hatten es Diebe auf mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden abgesehen und machten reichlich Beute.

In der Nacht von Montag auf Dienstag öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise zwei Pkw der Marke "BMW" und bauten Inventar aus. Bei dem BMW, der in der Hermann-Brill-Straße abgestellt war, fiel den Kriminellen das Lenkrad inklusive des Lenkradairbags im geschätzten Wert von 2.000 Euro in die Hände. Bei dem anderen Fahrzeug, welches in der nahegelegenen Otto-Wels-Straße geparkt war, wurden das Lenkrad und das Display ausgebaut. Hier wird ein Sachwert von 1.800 Euro angenommen. In der gleichen Nacht gingen die Diebe auch zwei gewerblich genutzte LKW auf einem Parkplatz in der Saarstraße an. In beiden Fällen wurden Werkzeuge im ungefähren Gesamtwert von 4.500 Euro gestohlen. Diese wurden zuvor zum einen auf der Rückbank und zum anderen in einer Metallbox auf der Ladefläche der jeweiligen Fahrzeuge gelagert. Die größte Beute machten die Unbekannten am Dienstagabend zwischen 20.20 Uhr und 23.20 Uhr in der Büdingenstraße. Dort entwendetet die Täter einen im Fahrzeug zurückgelassenen Rucksack mit einem Tablet und einer Fotoausrüstung im Gesamtwert von über 10.000 Euro in die Hände. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Festnahme, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, Dienstag, 16.04.2024, 19.50 Uhr

(mb)Gestern Abend kam es in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Unfallverursacher, ein 37-jähriger Wiesbadener, gegen 19.50 Uhr die Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Gibber Straße. In der Linkskurve beim Übergang zur Gibber Straße kam der Pkw aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte hierbei zunächst zwei am Fahrbahnrand befindliche Straßenpoller sowie sieben dahinter im Boden eingelassene Fahrradständer samt zwei Fahrrädern. Danach kollidierte das Kfz mit einem angrenzend geparkten Fahrzeug und schob dieses auf ein weiteres davorstehendes KFZ auf. Nach misslungenen Versuchen, die Fahrt fortzusetzen, stiegen die drei Fahrzeuginsassen aus und schoben den nicht mehr fahrbereiten Pkw von der Unfallstelle in die nahegelegene Pestalozzistraße, wo sie von der verständigten Polizei festgenommen wurden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde der Unfallort bis zur Freigabe einer reinigenden Spezialfirma abgesperrt. Zudem wurde das unfallverursachende Fahrzeug abgeschleppt. Die beiden Fahrzeuginsassen, die behilflich waren, das Unfallfahrzeug wegzuschieben, müssen sich der Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Der 37-Jährige wurde zunächst zum 5. Polizeirevier verbracht, da nicht auszuschließen war, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen hierzu werden von dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Wiesbaden geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegengenommen.

