POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Birresborn (ots) - Am 18.11.2023 zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln in ein Einfamilienhaus in der Mürlenbacher Straße in Birresborn einzudringen. Der Einbruch misslang aufgrund der guten Sicherung des Anwesens. Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter ...

