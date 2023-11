POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Daun (ots) - Am 17.11.2023 zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Leopoldstraße in Daun, gegenüber des Forums abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Passat, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands. Es wurde ein Kratzer in der Fahrzeugseite und der Motorhaube festgestellt. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die ...

