Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand durch falsches Aufstellen eines Holzkohlegrills

Hildesheim (ots)

Alfeld(bra) In den Abendstunden des 14.06.2024 musste die Feuerwehr Föhrste zu einem Einsatz in Wispenstein ausrücken. Dort brannte ein Holzstapel an einem Wohnhaus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Holzabfälle aus Sanierungsarbeiten in Brand geraten sind. Grund dafür, war der falsche Aufstellort eines Holzkohlegrills. Der Verursacher stellt diesen in unmittelbarer Nähe des Unrats auf, sodass dieser durch Funkenflug Feuer fing. Der Verursacher versuchte das Feuer selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Alfeld möchte hiermit für den verantwortungsvollen Umgang mit Grills sensibilisieren. Es wird um fachgerechte und vor allem aufmerksame Handhabung gebeten.

