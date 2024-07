Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Technischer Defekt löst Brand aus

Soest (ots)

Am frühen Morgen, gegen 3:08 Uhr, kam es zu einem Brand an einem Ofen eines Backwarenherstellers im Coesterweg. Der Ofen war im Betrieb, als dieser in Brand geriet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen technischen Defekt handelt. Es wurde keine Person verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden. (rb)

