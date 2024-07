Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 6 bis 13 Uhr, führten Polizeibeamte der Wache Soest einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durch. Im Fokus des Einsatzes stand insbesondere die Bestreifung des Soester Bahnhofes, der innerstädtischen Parkanlagen und der Fußgängerzone. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten zahlreiche Fahrzeuge im Stadtgebiet. Im Ergebnis wurden zwölf Verwarnungsgelder erhoben und eine Strafanzeige gefertigt. Eine männliche Person erhielt einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Bürgergespräche, in denen deutlich wurde, dass die Präsenz der Polizeibeamten in der Innenstadt sehr begrüßt wurde. Die Polizei Soest wird auch weiterhin derartige Einsätze durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

