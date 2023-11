POL-EU: "Kurve kriegen" nahm an Aktionstagen teil - Kunstausstellung in Jugendvilla

Hellenthal-Reifferscheid (ots) - Eine 56-jährige Frau aus der Gemeinde Hellenthal befuhr am Samstag (11. November) gegen 10.40 Uhr den Fritz-von-Wille-Weg in einem Wohngebiet und kam vermutlich aufgrund eines Bedienerfehlers im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum in einem Vorgarten. Vermutlich verwechselte sie das Gaspedal mit dem Bremspedal. Im weiteren Verlauf touchierte ...

mehr