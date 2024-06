Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb wird vorläufig festgenommen

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 13:40 Uhr wurde ein 18-jähriger Mann dabei erwischt, wie er aus einem Bekleidungsgeschäft in der Postgalerie ein T-Shirt entwendete. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei konnte ein zweites gestohlenes T-Shirt und eine weitere Hose aufgefunden werden. Nach der Beendigung der polizeilichen Folgemaßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Nur eine Stunde später fiel derselbe Täter in einem Geschäft in der Maximilianstraße auf. Aus diesem entwendete er wieder Kleidungsstücke im Wert von ca. 320 Euro. Auf Grund dieser und zurückliegender Taten wurde von einer Gewerbsmäßigkeit ausgegangen. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird am Folgetag einem Richter vorgeführt, welcher über einen möglichen Haftantritt entscheidet.

