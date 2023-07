LPI-NDH: Das kann "Dorsch" nicht wahr sein

Bad Frankenhausen (ots) - Am Sonntag, den 16.07.2023, gegen 01:30 Uhr wurde der PI Kyffhäuser ein Einbruch in den "Frisör-Pavillon" in der Straße "Am Wallgraben" in Bad Frankenhausen gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, um nach Wertgegenständen, Bargeld oder Ähnlichem zu suchen. Anschließend verließen die unbekannten Personen das Objekt ...

mehr