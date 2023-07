Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in "Frisör-Pavillon"

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntag, den 16.07.2023, gegen 01:30 Uhr wurde der PI Kyffhäuser ein Einbruch in den "Frisör-Pavillon" in der Straße "Am Wallgraben" in Bad Frankenhausen gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, um nach Wertgegenständen, Bargeld oder Ähnlichem zu suchen. Anschließend verließen die unbekannten Personen das Objekt und konnten unerkannt im Dunkeln der Nacht entkommen. Die sofort umfangreich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen erfolglos.

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell