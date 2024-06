Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchte Diebstähle aus PKW und Auffinden möglichen Diebesgutes

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 00.30 Uhr wurde das Stoffdach eines im Fliederweg in Speyer geparkten Cabrios durch unbekannte Täter aufgeschlitzt. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro

Darüber hinaus meldete ein Spaziergänger am Samstagmorgen gegen kurz nach halb 9 eine eingeschlagene Dreiecksscheibe eines BMW, welcher im Bereich des Angelhofer Altrheins geparkt sei. Nach Rücksprache mit dem in der Zwischenzeit wieder an seinem Fahrzeug angekommenen Fahrzeugführer wurde bekannt, dass dieser seinen PKW erst ca. eine halbe Stunde zuvor abgestellt hatte. Aus dem BMW wurde nichts entwendet. Der Mitteiler beschrieb jedoch zusätzlich zwei Personen, welche sich zum Zeitpunkt seiner Feststellung im Bereich des PKW aufgehalten und anschließend entfernt hätten. Die beiden Personen, ein 21-Jähriger sowie ein 26-Jähriger, konnten im Nahbereich angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung der beiden Männer. Es wird zudem geprüft, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Taten im Dienstgebiet der Polizei Speyer verantwortlich sein könnten.

Die Polizei rät:

- Vergewissern Sie sich stets, dass ihr Fahrzeug ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. - Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück. - Auch beispielsweise zurückgelassene Einkaufstaschen könnten das Interesse möglicher Diebe wecken, weswegen auch diese sichtgeschützt verstaut werden sollten.

Weiterhin bittet die Polizei Speyer Personen, die verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang machen, sich in solchen Fällen umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

