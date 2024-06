Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

Im Zeitraum 31.05.2024 10:30 Uhr bis 01.06.2024 18:00 Uhr versuchte eine unbekannte Person in eine Wohnung in der Remlingstraße 30 einzubrechen. Die Wohnungseingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Person nicht in die Wohnung gelangte.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

