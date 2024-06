POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter am frühen Abend des 01.06.2024 die Spitalgasse in Speyer. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, da kein Kennzeichen am E-Scooter angebracht war. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Speyer Telefon: ...

