POL-SO: Auseinandersetzung am Bahnhof

Erwitte (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Donnerstag 17 Uhr bis Montag 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Umspannungswerk am Lipperweg ein. Die Einbrecher verschafften sich durch den Zaun Zugang zum Gelände und entwendeten hier drei Trommeln Kupferkabel, das entspricht einer Länge von rund 3.000 Metern und einem Gewicht von circa 975 Kilogramm. Aufgrund der Größe und des Gewichts der ...

