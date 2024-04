POL-FR: Klettgau: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße 34 - drei Leichtverletzte - 60.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 5 bei Freiburg sind am Dienstag, 02.04.2024, zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren nach derzeitigem Ermittlungsstand hintereinander die Autobahn in Richtung Norden und wollten an der Anschlussstelle Freiburg-Mitte abfahren. Auf dem ...

mehr