Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack führt zur Einleitung polizeilicher Maßnahmen am Hauptbahnhof - bis sich Besitzer meldet

Halle/ Saale (ots)

Am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 erhielt die Bundespolizei fernmündlich durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Information, dass sich in einer Sitzgruppe in der Vorhalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale ein herrenloses Gepäckstück befindet. Eine Streife des Bundespolizeireviers Halle begab sich um 19:10 Uhr sofort zum Einsatzort, um den Rucksack in Augenschein zu nehmen und die Lage zu bewerten. Ein Ausruf des Besitzers wurde vorab durch die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn durchgeführt und verlief bis zum Eintreffen der Beamten negativ. Die eingesetzten Beamten entschieden sich dazu, den Bereich um den Rucksack weiträumig abzusperren und einen Sprengstoffspürhund anzufordern. Noch während der Durchführung der Maßnahmen meldete sich ein 21-jähriger Mann und gab den Einsatzkräften vor Ort zu verstehen, dass es sich bei dem Gepäckstück um seinen Rucksack handelt, welchen er nur kurz hat liegen lassen, um einkaufen zu gehen. Der aus Nigeria stammende Staatsangehörige wurde vor Ort darüber belehrt, welche Gefahren es mit sich bringt, seine Sachen herrenlos liegen zu lassen. Der Rucksack wurde verifiziert und nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen dem Besitzer übergeben. Dem jungen Mann erwartet nun eine finanzielle Inregressnahme. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Einsatzmaßnahmen kommt, weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin, achten Sie auf Ihre Gepäckstücke und lassen sie diese nicht unbeaufsichtigt liegen. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl können die dadurch entstandenen Kosten eines Polizeieinsatzes dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. Und das kann unter Umständen sehr teuer werden!

