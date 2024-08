Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Brokhausen. Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Brokhauser Straße in Höhe eines Friedhofes wurde am Donnerstagmittag (22.08.2024) ein Radfahrer verletzt - eine unbekannte Autofahrerin, die an dem Unfall beteiligt war, flüchtete. Der 29-Jährige aus Detmold war gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Brokhausen unterwegs, als in Höhe des Friedhof-Parkplatzes unvermittelt und verbotswidrig ein PKW aus der Einfahrt auf die Brokhauser Straße in Richtung Barntruper Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich der Radfahrer aus und stürzte vom Pedelec. Die Autofahrerin flüchtete ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es soll sich hinter dem Steuer um eine ältere Frau mit grauen oder weißen Haaren gehandelt haben. Das flüchtige Fahrzeug war ein silberner bzw. grauer VW Polo (älteres Modell). Der 29-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

