Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: HÖHENRETTER DER BERUFSFEUERWEHR NÜRNBERG UNTERSTÜTZEN BUNDESWEITE "NIKOLAUSAKTION" - ABSEILAKTION AN DER CNOPF'SCHEN KINDERKLINIK

Nürnberg (ots)

Als Teil einer bundesweiten Aktion seilten sich am heutigen Nikolaustag in 58 deutschen Städten Höhenretter der Feuerwehren vom Dach von Kinderkliniken ab und beschenkten im Seil hängend die jungen Patienten mit kleinen Präsenten. Auch die Höhenrettungsgruppe der Nürnberger Berufsfeuerwehr beteiligte sich heuer erstmalig an dieser Nikolausaktion und war deshalb heute Nachmittag zur Cnopf'schen Kinderklinik gekommen.

Ziel der Aktion ist es, den jungen Patienten, die während der Vorweihnachtszeit im Krankenhaus liegen müssen, eine kleine Freude zu bereiten und ein Nikolausgeschenk zu überreichen. Die Nürnberger Höhenretter waren mit zehn Einsatzkräften im Spezialeinsatz.

Während für die Höhenretter in ihrem täglichen Dienst die Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen die Hauptaufgabe darstellt, tauschten sie diesmal den Einsatzoverall mit Nikolaus- und Superheldenkostümen und seilten sich vom Dach der "Station Regenbogen" zu den jungen Patienten ab. An den Stationsfenstern angekommen, verteilten die Nikoläuse mit Unterstützung von Spiderman und Superman kleine Präsente aus den mitgeführten Geschenkesäcken an die Kinder.

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Nürnberg wünschen allen kleinen Patienten eine gute und schnelle Genesung und hoffen, mit ihrer Aktion den Krankenhausaufenthalt in der Vorweihnachtszeit etwas leichter gemacht zu haben.

Anmerkung der FW-Pressestelle: Bildmaterial zur Nikolausaktion kann von der Feuerwehr Nürnberg nicht zur Verfügung gestellt werden. Wir bitten hierzu um direkte Kontaktaufnahme mit der Pressestelle der Cnopf`schen Kinderklinik Nürnberg.

