POL Schwaben Nord: Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Lechhausen - Am gestrigen Dienstagmorgen (21.05.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel in einer Bäckerei in der Meraner Straße.

Gegen 09.00 Uhr griffen die beiden Unbekannten in die Handtasche einer 73-Jährigen und entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter in einem weißen Fiat.

Einer der beiden unbekannten Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, ca. 180 cm, etwa 25 - 30 Jahre alt, schwarze Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

