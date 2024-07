Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende durch 50-Jährigen sexuell belästigt

Schorndorf/Stuttgart (ots)

In einem Regionalzug auf der Fahrt in Richtung Schorndorf ist es am gestrigen Montag (29.0.7.2024) gegen 07:20 Uhr zu der sexuellen Belästigung einer Reisenden durch einen 50 Jahre alten Mann gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 39 Jahre alte Reisende am gestrigen Morgen zunächst mit dem Zug von Schwäbisch Gmünd in Richtung Schorndorf. Während der Fahrt soll sich dann ein 50-jähriger türkischer Staatsangehöriger zu der Reisenden gesetzt, diese angesprochen und sie gegen ihren Willen am Arm und im Gesicht berührt haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchte der Beschuldigte zudem die Geschädigte zu küssen. Diese verließ den Zug am Schorndorfer Bahnhof und informierte die Polizei über den Vorfall. Beim Halt der Regionalbahn in Stuttgart konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Beschuldigten schließlich anhand der Personenbeschreibung feststellen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen.

