BPOLI S: Scheibe in S-Bahn beschädigt

Ulm (ots) - Weil er eine 22-jährige Reisende am Sonntag (28.07.2024) in einem Zug am Oberschenkel streichelte, muss ein 18-Jähriger mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen. Die junge Reisende befand sich ersten Erkenntnissen zufolge in dem Zug in Richtung Ulm, als sie gegen 08:30 Uhr von dem 18-jährigen mutmaßlichen Täter zunächst in ein Gespräch verwickelt wurde. Im weiteren ...

mehr