Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnbetriebsunfall in Stuttgart-Vaihingen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Fernzug und einem Bagger ist es am vergangenen Freitagmorgen (26.07.2024) am Bahnhof Stuttgart Vaihingen gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der von Schaffhausen in Richtung Stuttgart fahrende IC das Gleis 1 des Bahnhofs, als er gegen 07:50 Uhr mit der Ladegabel eines am Gleis stehenden Baggers kollidierte. Der Bagger selbst war im Rahmen von Bauarbeiten am Bahnhof im Einsatz und soll von dem 28 Jahre alten Fahrzeugführer zu nah an den Gleisen abgestellt worden sein, sodass die Ladegabel in den Fahrweg des Fernzuges hereinragte. Nach der Kollision leitete der Lokführer umgehend eine Schnellbremsung ein und kam nach mehreren Metern zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Informationen zufolge niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden an dem Zug und der Ladegabel. Da der IC seine Fahrt nach dem Vorfall nicht mehr fortsetzen konnte, wurden die circa 180 Reisenden mit S-Bahnen nach Stuttgart gebracht. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 28-jährigen italienischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell