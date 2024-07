Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen im Zug

Göppingen/Esslingen (ots)

Zu exhibitionistischen Handlungen gegenüber zwei Reisenden durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 40 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am gestrigen Mittag gegen 15:00 Uhr zusammen mit einem Begleiter zunächst mit einem Regionalzug von Göppingen in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt soll der Mann schließlich aufgestanden sein, seine Hose heruntergezogen und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben. Da er sich hierbei laut Zeugenaussagen lautstark mit seinem Begleiter stritt, wurden zwei 29 und 62 Jahre alte Reisende auf den Vorfall aufmerksam und konnten den 40-Jährigen wahrnehmen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Beschuldigten und seinen Begleiter beim Halt des Zuges am Esslinger Bahnhof an und unterzogen sie den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. Der 40-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen.

