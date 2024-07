Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Weitere Geschädigte gesucht: 31-Jähriger attackiert Reisende verbal und körperlich

Ulm (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (24.07.2024) fuhr ein 31-Jähriger ohne gültiges Ticket mit einem Regionalzug in Richtung Ulm, beleidigte mehrere Reisende und attackierte einen 42 Jahre alten Mann auch körperlich. Der 31 Jahre alte somalische Staatsangehörige fuhr am gestrigen Morgen gegen 06:30 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Memmingen in Richtung Ulm. Gegenüber dem Zugbegleiter konnte der Mann bisherigen Informationen zufolge keines gültigen Tickets vorzeigen und weigerte sich auch sich auszuweisen. Zudem soll sich der in Memmingen wohnhafte 31-Jährige geweigerte haben, den Zug zu verlassen und mehrere Reisende wahllos bespuckt und beleidigt haben. Schließlich attackierte er aktuellen Erkenntnissen zufolge auch einen 43 Jahre alten Reisenden körperlich, bevor er am Ulmer Hauptbahnhof aus dem Zug flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den mit über 1,5 Promille alkoholisierten Mann nach einer kurzen Flucht stellen und auf die Dienststelle verbringen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung. Mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell