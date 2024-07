Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter mit Messer in S1 - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (23.07.2024) in einer S-Bahn der Linie S1 Reisenden mit einem Messer gedroht.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Tatverdächtige gegen 15:30 Uhr beim Halt am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen in die Bahn ein und drohte aus noch unbekannten Gründen den anwesenden Reisenden, darunter ein 15-jähriger Junge, mit einem Messer. Ein Fahrgast soll daraufhin den Unbekannten angesprochen und aus der S1 verwiesen haben. Der mutmaßliche Täter, der zwischen 24 und 26 Jahre alt, korpulent und mit auffällig blond gefärbten kurzen Haaren beschrieben wird, stieg nach derzeitigem Kenntnisstand daraufhin wieder aus der Bahn aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere nach dem couragierten Fahrgast. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

