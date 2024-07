Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter belästigt 14-Jährige

Freiberg am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Mittwoch (24.07.2024) eine Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S4 belästigt. Gegen 13:50 Uhr fuhr die 14-Jährige zunächst mit einer S-Bahn von Benningen (am Neckar) aus in Richtung Freiberg am Neckar. Während der Fahrt soll sich ein bislang unbekannter Mann zu der Jugendlichen gesetzt, sie mehrfach obszön angesprochen und am Knie berührt haben. Zudem versuchte der Mann, bei welchem es sich um einen circa 30 Jahre alten und 165 cm großen Mann mit dunklem Teint und dunklen Haaren handeln soll, bisherigen Ermittlungen zufolge auch die Brust der Jugendlichen zu berühren, was diese jedoch verhindern konnte. Nach dem Ausstieg der Geschädigten am Freiberger Bahnhof entfernte sich der Täter in bislang unbekannte Richtung. Zur Tatzeit soll der Mann eine Sonnenbrille, eine schwarze Umhängetasche, ein dunkles Oberteil und eine hellblaue, lange Jeans getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell