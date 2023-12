POL-BO: Falscher Wasserwerker bestiehlt Bochumer (69)

Witten (ots) - Ein 78-jähriger Wittener ist am Montag, 18. Dezember, Opfer eines Trickbetrügers geworden. Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Tür der Wohnung an der Droste-Hülshoff-Straße. Davor stand ein Mann, der über Bauchschmerzen klagte und um die Benutzung der Toilette bat. Der Wohnungsinhaber ließ den Unbekannten herein. Der Mann setzte sich im Wohnzimmer ...

