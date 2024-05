POL Schwaben Nord: Geschäft angegangen

Augsburg (ots) - Stadtbergen / OT Leitershofen - Am vergangenen Dienstag drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hilda-Sandtner-Straße ein. Hierbei wurde Bargeld entwendet. Gersthofen - Im Zeitraum von Dienstag (16.04.2024), 15.00 Uhr und Dienstag (30.04.2024), 19.00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein ...

