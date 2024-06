Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Bei einem Abbiegemanöver eines PKW-Fahrers kam es am Donnerstagnachmittag, 27.06.2024, zu einem Unfall mit einer Fußgängerin.

Ein 82-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Mercedes die Goldstraße in Richtung Notpfortenstraße. Als er gegen 12:05 Uhr an der Einmündung Ritterstraße nach links in Richtung Klosterplatz abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin.

Die 66-jährige Bielefelderin beabsichtigte die Fahrbahn der Ritterstraße in Richtung Oberntorwall zu überqueren.

Rettungssanitäter verarzteten die Schwerverletzte am Unfallort und brachten sie in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme wurden die Kreuzungen Notpfortenstraße/ Mauerstraße sowie Altstädter Kirchplatz/ Niederwall bis 13:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell