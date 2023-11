POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Riedstadt (ots) - Am Montag (13.11.) zerstörte ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Schnellrestaurants in der Römerstraße und gelangte so in das Gebäude. Im Lokal konnte lediglich Münzgeld entwendet werden, sodass nach aktuellen Erkenntnissen der Sachschaden die Tatbeute bei weitem übersteigt. Die Einbrecher konnten im Anschluss in unbekannte Richtung fliehen. Die Ermittlungen wurden durch das K21/22 in ...

