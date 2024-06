POL-BI: Autoreifen in Baumheide zerstochen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Unbekannte setzten am Mittwoch, 26.06.2024, einen Blitzer-Anhänger an der Windelsbleicher Straße in Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma informierte die Polizei über einen Brand. Um 02:15 Uhr ging bei der Firma ein Erschütterungsalarm eines Blitzer-Anhängers, der an der Windelsbleicherstraße nahe der Arnsberger Straße stand, ein. ...

mehr