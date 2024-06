POL-BI: Sachbeschädigung an Blitzer-Anhänger

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannte sind in ein Geschäft für Tierbedarf und Tiernahrung an der Detmolder Straße eingebrochen. Sie entwendeten eine Spendendose für ein lokales Tierheim. Die Polizei sucht Zeugen. Am Montagmorgen, 24.06.2024, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft an der Detmolder Straße, in Höhe der Flensburger Straße, informiert. Die Täter verschafften sich ...

