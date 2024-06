Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Spendenbox

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannte sind in ein Geschäft für Tierbedarf und Tiernahrung an der Detmolder Straße eingebrochen. Sie entwendeten eine Spendendose für ein lokales Tierheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, 24.06.2024, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft an der Detmolder Straße, in Höhe der Flensburger Straße, informiert. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch die Haupteingangstür, begaben sich zum Kassenbereich und entwendeten von dort eine Spendendose für ein lokales Tierheim.

Der Tatzeitraum liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen 21:05 Uhr am Samstag, 22.06.2024, und 08:20 Uhr am Montag, 24.06.2024.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

