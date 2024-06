Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrerin und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Eine PKW-Fahrerin fuhr am Dienstag, 25.06.2024, nach einer Kollision mit einer Fahrradfahrerin weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Eine 36-jährige Bielefelderin erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Sie hatte mit ihrem Fahrrad, im Kindersitz auf dem Gepäckträger saß ihr 3-jähriges Kind, die Vilsendorfer Straße in Richtung stadteinwärts befahren. Direkt hinter der Bielefelderin fuhr ihre 7-jährige Tochter mit ihrem Fahrrad. Kurz vor Erreichen der Einmündung der Straße Am Waldschlösschen hielt die Bielefelderin an, da sich von links ein PKW näherte. Als die PKW-Fahrerin anhielt, fuhr die Radfahrerin wieder an. Nun setzte sich auch der PKW wieder in Bewegung, so dass es um 07:45 Uhr im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin konnte sich abfangen, so dass sie nicht stürzte. Jedoch gelang es ihrer Tochter mit dem Rad nicht, rechtzeitig zu bremsen. Das Kind stieß gegen ihr Bein und stürzte. Die PKW-Fahrerin setzte ihre Fahrt über die Vilsendorfer Straße in Richtung stadtauswärts fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Bei dem PKW soll es sich um ein hellgraues kleineres Fahrzeug handeln

Die Bielefelderin beschrieb die deutsch aussehende PKW-Fahrerin als circa 40 Jahre alt. Sie hatte braune lange Haare zum Zopf gebunden und trug eine Brille.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell