Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Kiosk am Nordpark - Nachbar eilt zu Hilfe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Bremer Straße ist eine Kassiererin eines Kiosks am späten Donnerstagabend, 20.06.2024, von zwei maskierten Männern bedroht worden. Sie erbeuteten diverse Zigarettenschachteln und liefen in Richtung des Nordparks davon.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten zwei junge Männer mit schwarzen Masken gegen kurz vor 23:00 Uhr den Verkaufsraum an der Einmündung der Bremer Straße und der Diebrocker Straße. Dabei hielten beide ein Messer in der Hand. Das Duo forderte die anwesende Kassiererin auf, Geld aus der Ladenkasse auszuhändigen. Ihr gelang es, auf die Straße zu laufen und um Hilfe zu rufen. Diesen Augenblick sollen die Räuber genutzt und einige Zigarettenschachteln und Zigarettenstangen an sich genommen haben. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend über die Diebrocker Straße über einen kleinen Fußweg in die Meller Straße.

Ein Anwohner begab sich zu der Kiosk-Kassiererin und fing einen Radfahrer als möglichen Zeugen ab, dem die beiden Räuber entgegengekommen waren. Nachdem er den Namen des Radlers erfragt hatte, informierte er die Leitstelle der Polizei.

Bei der Fahndung trafen Streifenbeamte die beiden Tatverdächtigen nicht mehr im näheren Umfeld des Tatorts an.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Beide Männer sollen vom Verhalten her jung gewirkt haben.

Ein Mann trug einen beigefarbenen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, eine schwarze Maske im Gesicht und eine dunkle Hose.

Der Mittäter trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze und eine schwarze Maske im Gesicht.

Hinweise zu diesem Raub bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

