POL-BI: Junge Räuber erbeuten Armbanduhr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte jugendliche Täter raubten am Montag, 24.06.2024, einem Bielefelder an der Teutoburger Straße, zwischen der Weberei- und der Hermannstraße, die Armbanduhr.

Ein 60-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Raub. Er berichtete, unvermittelt von hinten von zwei Personen angesprochen worden zu sein, als er gegen 16:35 Uhr auf der Teutoburger Straße zu Fuß unterwegs war. Als er sich umdrehte, zerrten die zwei Täter an ihm und seiner vergoldeten Uhr am Handgelenk. Gewaltsam rissen sie an der Faltschließe der Sector ADV 6000 und die Uhr dem Bielefelder vom Handgelenk. Anschließend flüchteten sie über die Straße in Richtung der dortigen Mehrfamilienhäuser. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Das Opfer beschrieb die Täter als arabisch oder türkisch aussehend, circa 14 bis 15 Jahre alt, ungefähr 165 cm bis 170 cm groß, mit schwarzen/ dunkelbraunen kurzen Haaren und schlank.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

