Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Abend die L3087 von Bücheloh in Richtung Ilmenau. Aus unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei wurde der 20-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war temporär voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell