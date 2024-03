Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Fahrgast nach Wildunfall eines Taxis auf der K409 gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie). Am 26.03.2024 gegen 19:30 Uhr kam es auf der K409 zwischen Lübbrechtsen und Hoeyershausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Reh. Laut Angaben des Taxifahrers wurde hierbei ein Fahrgast leicht am Kopf verletzt. Dieser soll in Weenzen aus dem Taxi ausgestiegen sein. Der Fahrgast wird gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

